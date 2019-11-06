"Относимся к людям, как к скоту": Зеленский после общения с работниками завода Малышева
Об этом он заявил во время участия в совещании по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома" в Харькове, передает Еспресо.TV
"Были на заводе Малышева, увидели, что там происходит. Во-первых, я в шоке, что касается статистики. С 2009 года построили 1 танк для ВСУ. А в советские времена 900 танков в год. Затем мы увидели людей, которые там работают . Я всегда хочу просто поговорить с людьми и понять, какие проблемы. Страшная задолженность по зарплатам на этих предприятиях (до 4 лет), низкая зарплата, на авиационном заводе зарплата 3,5 тыс грн. Как может человек работать на государство, как он может в целом называться человеком в таких условиях? ", - заявил Зеленский.
После этого президент возмутился условиями, в которых работают люди:
"Сказали, зимой люди работали в помещении с температурой в 0 градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы, к скоту, к людям относимся, а потом хотим, чтобы уважали власть, Украины, никуда не уезжали, чтобы работали предприятия" .
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