"Относимся к людям, как к скоту": Зеленский после общения с работниками завода Малышева

6 ноября, 2019, 13:52

Об этом он заявил во время участия в совещании по проблемным вопросам деятельности "Укроборонпрома" в Харькове, передает Еспресо.TV

"Были на заводе Малышева, увидели, что там происходит. Во-первых, я в шоке, что касается статистики. С 2009 года построили 1 танк для ВСУ. А в советские времена 900 танков в год. Затем мы увидели людей, которые там работают . Я всегда хочу просто поговорить с людьми и понять, какие проблемы. Страшная задолженность по зарплатам на этих предприятиях (до 4 лет), низкая зарплата, на авиационном заводе зарплата 3,5 тыс грн. Как может человек работать на государство, как он может в целом называться человеком в таких условиях? ", - заявил Зеленский.

После этого президент возмутился условиями, в которых работают люди:

"Сказали, зимой люди работали в помещении с температурой в 0 градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы, к скоту, к людям относимся, а потом хотим, чтобы уважали власть, Украины, никуда не уезжали, чтобы работали предприятия" .