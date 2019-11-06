"Народный фронт" призывает прекратить использовать Антикоррупционный суд и НАБУ с целью манипуляций вокруг печального репрессивного наследия Януковича

6 ноября, 2019, 18:54

Партия "Народный фронт" считает открытие дела о так называемой взятке Скосар не имеющим никакой юридической перспективы, а само дело ничтожным с правовой точки зрения

Напомним, речь идет о деле, инспирированном в 2012 году с целью давления и преследования лидеров оппозиции, в частности, Арсения Яценюка - на то время лидера оппозиционной партии "Батькивщина", об этом пишет пресс служба партии "Народный фронт".

Обстоятельства бессмысленных и необоснованных обвинений были очевидными еще семь лет назад. Как известно, народный депутат Скосар, став народным депутатом от "Батькивщины", уже через полгода по указанию Януковича стал "тушкой", но отказался сложить мандат, хотя клялся это сделать. Он предал своих коллег и своих избирателей и начал помогать режиму расправиться с оппозицией, сделав лживое заявление о взятке, которую он якобы дал тогдашним лидерам "Батькивщины" за попадание в парламент.

Впоследствии Скосар отказался от своих слов, а дело было закрыто.

Таким образом, никаких правовых оснований для возбуждения уголовного дела, ни одного факта и доказательства не было и не существовало в природе.

"Народный фронт" призывает прекратить использовать Антикоррупционного суда и НАБУ с целью манипуляций вокруг печального репрессивного наследия Януковича.