"Киев должен стать городом-сервисом для людей", - соавтор законопроекту о столице
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы переходим на принцип прозрачности. Вводим общегородскую электронную канцелярию, в которой каждый документ города, района, советов, исполнительных органов, коммунальных предприятий, субъектов публичного права, связанных с публичными деньгами - любой документ с первой минуты, когда он принят, регистрируется в канцелярии в машиночитаемой форме - как текст, а не как скан", - сказал Гурин.
По его словам, законопроект предусматривает максимальное привлечение киевлян к принятию решений.
"Принимаем принципы партисипации, привлечения жителей к принятию решений. Во всем мире это целый набор инструментов и форматов прямой демократии: публичные обсуждения, сити-холлы, общественные панели. Ни одно решение в городе не может приниматься без учета мнений тех, кого оно касается", - добавил нардеп.
Помимо прочего, Гурин уверен, что Киев должен стать городом-сервисом для людей.
"В каждом районе мы хотим сделать полное единое окно, где человек может получить любую услугу, с которой сталкивается в городской жизни", - пояснил депутат.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новую редакцию закона о столице рассмотрят на этой неделе.
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