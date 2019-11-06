"Киев должен стать городом-сервисом для людей", - соавтор законопроекту о столице

6 ноября, 2019, 16:02

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин озвучил приоритеты нового законопроекта "О Киеве - столице Украины"

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы переходим на принцип прозрачности. Вводим общегородскую электронную канцелярию, в которой каждый документ города, района, советов, исполнительных органов, коммунальных предприятий, субъектов публичного права, связанных с публичными деньгами - любой документ с первой минуты, когда он принят, регистрируется в канцелярии в машиночитаемой форме - как текст, а не как скан", - сказал Гурин.

По его словам, законопроект предусматривает максимальное привлечение киевлян к принятию решений.

"Принимаем принципы партисипации, привлечения жителей к принятию решений. Во всем мире это целый набор инструментов и форматов прямой демократии: публичные обсуждения, сити-холлы, общественные панели. Ни одно решение в городе не может приниматься без учета мнений тех, кого оно касается", - добавил нардеп.

Помимо прочего, Гурин уверен, что Киев должен стать городом-сервисом для людей.

"В каждом районе мы хотим сделать полное единое окно, где человек может получить любую услугу, с которой сталкивается в городской жизни", - пояснил депутат.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новую редакцию закона о столице рассмотрят на этой неделе.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158160