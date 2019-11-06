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Espreso.tvСпорт"Динамо" Загреб - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд

"Динамо" Загреб - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд


фото: shakhtar.com
Стали известны стартовые составы команд в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и загребским "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 4-й тур

Группа C

"Динамо" (Хорватия) - "Шахтер" (Украина)

6 ноября, Загреб, стадион "Максимир"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, сикан, Болбат

"Динамо": Ливакович, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрин, Леовац, Адеми, Моро, Ольмо, Стоянович, Оршич, Петкович

Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандже, Атьемвен, Дира, Кондзер

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