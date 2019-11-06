"Динамо" Загреб - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 4-й тур
Группа C
"Динамо" (Хорватия) - "Шахтер" (Украина)
6 ноября, Загреб, стадион "Максимир"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, сикан, Болбат
"Динамо": Ливакович, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрин, Леовац, Адеми, Моро, Ольмо, Стоянович, Оршич, Петкович
Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандже, Атьемвен, Дира, Кондзер
- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 6 ноября 2019 г.
Наш состав на матч с «Динамо» (Загреб).
Следите за игрой # ДинамоЗШахтер онлайн: https://t.co/AFJQUE0pIB . pic.twitter.com/SElIQdyjhV
- Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
- 2 ноября в 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" во Львове уверенно победил "Карпаты".
- "Шахтер" перед ключевым матчем группового раунда Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" потерял полузащитника Евгения Коноплянку.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы