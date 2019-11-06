Президент "Наполи" подаст в суд на собственных футболистов

6 ноября, 2019, 18:55

Президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис принял решение подать в суд на футболистов, которые не выполняют его приказы

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис от имени клуба подаст в суд на игроков команды, которые не выполнили его распоряжение.

"В ответ на поведение игроков первой команды вчера вечером, во вторник, 5 ноября 2019 года, клуб продолжит защищать свои экономические, имиджевые и дисциплинарные права в каждом компетентном офисе", - говорится в заявлении.

По решению де Лаурентиса игроки "Наполи" должны были отправиться на базу и находиться там до матча чемпионата Италии в выходные. Однако после матча Лиги чемпионов с "Зальцбургом" футболисты демонстративно разъехались по домам. На базу отправились только Анчелотти и тренерский штаб.

Ответственность за поведение игроков возложено на главного тренера команды Карло Анчелотти.