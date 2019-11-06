Президент "Наполи" подаст в суд на собственных футболистов
Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис от имени клуба подаст в суд на игроков команды, которые не выполнили его распоряжение.
"В ответ на поведение игроков первой команды вчера вечером, во вторник, 5 ноября 2019 года, клуб продолжит защищать свои экономические, имиджевые и дисциплинарные права в каждом компетентном офисе", - говорится в заявлении.
По решению де Лаурентиса игроки "Наполи" должны были отправиться на базу и находиться там до матча чемпионата Италии в выходные. Однако после матча Лиги чемпионов с "Зальцбургом" футболисты демонстративно разъехались по домам. На базу отправились только Анчелотти и тренерский штаб.
Ответственность за поведение игроков возложено на главного тренера команды Карло Анчелотти.
- 24 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" переиграл австрийский "Зальцбург" со счетом 3:2.
- Напомним, нападающий итальянского "Наполи" Мертенс сравнялся с легендарным Диего Марадоной, по количеству голов в неапольском клубе.
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