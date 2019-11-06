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Espreso.tvОбществоПравительство утвердило глав РГА в 6 областях. Гончаренко показал список

Правительство утвердило глав РГА в 6 областях. Гончаренко показал список


фото: kmu.gov.ua
Правительство согласовало новых глав РГА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ивано-Франковской и Одесской областях

Об этом нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.

Днепропетровская область, главы РГА

  • Рублевский Сергей Петрович - глава Павлоградского РГА
  • Козуненко Петр Анатольевич - Петропавловская РГА
  • Аванисов Анатолий Владимирович - Покровская РГА
  • Ткачев Станислав Владимирович - Синельниковская РГА
  • Ибрагимов Юсиф Вагифович - Софиевская РГА
  • Евтушенко Евгений Вячеславович - Томаковская РГА
  • Салиженко Людмила Николаевна - Царичанская РГА
  • Борисенко Юрий Васильевич - Юрьевская РГА

Донецкая область

  • Немченко Анатолий Николаевич - Константиновская РГА
  • Букреева Наталья Александровна - Мангушская РГА

Запорожская область

  • Галушак Алла Федоровна - Бердянская РГА
  • Рябовол Людмила Дмитриевна - Бильмацька РГА
  • Холоша Андрей Иванович - Васильковская РГА
  • Юрьева Татьяна Николаевна - Васильевская РГА
  • Гришаева Людмила Сергеевна - Гуляйпольская РГА
  • Богданов Юрий Викторович - Запорожская РГА
  • Зыкова Ирина Федоровна - Каминский-Днепровская РГА
  • Станчевская Ольга Васильевна - Мелитопольская РГА
  • Тымкив Алексей Николаевич - Михайловская РГА
  • Татаренко Виталий Владимирович - Новониколаевская РГА
  • Мандрич Светлана Николаевна - Ореховская РГА
  • Крупский Артур Евгеньевич - Пологовская РГА
  • Селевич Сергей Алексеевич - Приазовская РГА
  • Попов Артем Викторович - Приморская РГА
  • Ревут Владимир Федорович - Розовская РГА
  • Ашурбеков Аскад Аскадович - Токмакская РГА
  • Попюк Василий Михайлович - Черниговская РГА
  • Апостол Василий Васильевич - Якимовская РГА

Ивано-Франковская область

  • Иванишин Петр Николаевич - Косовская РГА

Николаевская область

  • Дзюба Юрий Николаевич - Витовская РГА
  • Гайчева Наталья Ивановна - Еленецкая РГА
  • Стець Алла Валерьевна - Кривоозерская РГА
  • Саковский Сергей Владимирович - Первомайская РГА
  • Зубрицкий Иван Александрович - Снигуровская РГА

Одесская область

  • Байлук Денис Александрович - Арцизская РГА
  • Головин Юрий Семенович - Березовская РГА
  • Яцышина Анна Анатольевна - Белгород-Днестровская РГА
  • Романенко Андрей Анатольевич - Беляевская РГА
  • Кучмийов Андрей Владимирович - Болградская РГА
  • Демьяненко Александр Сергеевич - Великомихайловская РГА
  • Муравенко Антон Александрович - Захаровская РГА
  • Кирьяк Роман Васильевич - Ивановская РГА
  • Тодорова Наталия Ивановна - Измаильская РГА
  • Семенюк Вячеслав Сергеевич - Килийская РГА
  • Крисанов Дмитрий Валерьевич - Кодымская РГА
  • Чекал Николай Филиппович - Лиманская РГА
  • Бамбура Геннадий Васильевич - Любашевская РГА
  • Драган Денис Игоревич - Николаевская РГА
  • Драгомарецкий Виталий Леонидович - Подольская РГА
  • Приходько Сергей Николаевич - Раздельнянская РГА
  • Степаненко Сергей Васильевич - Савранска РГА
  • Кабатов Евгений Александрович - Саратская РГА
  • Ореховский Владимир Данилович - Тарутинская РГА
  • Чечило Андрей Владимирович - Татарбунарская РГА
  • Гордиенко Петр Иванович - Ширяевская РГА

 

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