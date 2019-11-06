Правительство утвердило глав РГА в 6 областях. Гончаренко показал список
6 ноября, 2019, 13:20
Правительство согласовало новых глав РГА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ивано-Франковской и Одесской областях
Об этом нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.
Днепропетровская область, главы РГА
- Рублевский Сергей Петрович - глава Павлоградского РГА
- Козуненко Петр Анатольевич - Петропавловская РГА
- Аванисов Анатолий Владимирович - Покровская РГА
- Ткачев Станислав Владимирович - Синельниковская РГА
- Ибрагимов Юсиф Вагифович - Софиевская РГА
- Евтушенко Евгений Вячеславович - Томаковская РГА
- Салиженко Людмила Николаевна - Царичанская РГА
- Борисенко Юрий Васильевич - Юрьевская РГА
Донецкая область
- Немченко Анатолий Николаевич - Константиновская РГА
- Букреева Наталья Александровна - Мангушская РГА
Запорожская область
- Галушак Алла Федоровна - Бердянская РГА
- Рябовол Людмила Дмитриевна - Бильмацька РГА
- Холоша Андрей Иванович - Васильковская РГА
- Юрьева Татьяна Николаевна - Васильевская РГА
- Гришаева Людмила Сергеевна - Гуляйпольская РГА
- Богданов Юрий Викторович - Запорожская РГА
- Зыкова Ирина Федоровна - Каминский-Днепровская РГА
- Станчевская Ольга Васильевна - Мелитопольская РГА
- Тымкив Алексей Николаевич - Михайловская РГА
- Татаренко Виталий Владимирович - Новониколаевская РГА
- Мандрич Светлана Николаевна - Ореховская РГА
- Крупский Артур Евгеньевич - Пологовская РГА
- Селевич Сергей Алексеевич - Приазовская РГА
- Попов Артем Викторович - Приморская РГА
- Ревут Владимир Федорович - Розовская РГА
- Ашурбеков Аскад Аскадович - Токмакская РГА
- Попюк Василий Михайлович - Черниговская РГА
- Апостол Василий Васильевич - Якимовская РГА
Ивано-Франковская область
- Иванишин Петр Николаевич - Косовская РГА
Николаевская область
- Дзюба Юрий Николаевич - Витовская РГА
- Гайчева Наталья Ивановна - Еленецкая РГА
- Стець Алла Валерьевна - Кривоозерская РГА
- Саковский Сергей Владимирович - Первомайская РГА
- Зубрицкий Иван Александрович - Снигуровская РГА
Одесская область
- Байлук Денис Александрович - Арцизская РГА
- Головин Юрий Семенович - Березовская РГА
- Яцышина Анна Анатольевна - Белгород-Днестровская РГА
- Романенко Андрей Анатольевич - Беляевская РГА
- Кучмийов Андрей Владимирович - Болградская РГА
- Демьяненко Александр Сергеевич - Великомихайловская РГА
- Муравенко Антон Александрович - Захаровская РГА
- Кирьяк Роман Васильевич - Ивановская РГА
- Тодорова Наталия Ивановна - Измаильская РГА
- Семенюк Вячеслав Сергеевич - Килийская РГА
- Крисанов Дмитрий Валерьевич - Кодымская РГА
- Чекал Николай Филиппович - Лиманская РГА
- Бамбура Геннадий Васильевич - Любашевская РГА
- Драган Денис Игоревич - Николаевская РГА
- Драгомарецкий Виталий Леонидович - Подольская РГА
- Приходько Сергей Николаевич - Раздельнянская РГА
- Степаненко Сергей Васильевич - Савранска РГА
- Кабатов Евгений Александрович - Саратская РГА
- Ореховский Владимир Данилович - Тарутинская РГА
- Чечило Андрей Владимирович - Татарбунарская РГА
- Гордиенко Петр Иванович - Ширяевская РГА
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