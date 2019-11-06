Правительство создало Национальную комиссию по стандартам государственного языка
6 ноября, 2019, 15:28
Комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти
Об этом сообщает Правительственный портал .
Отмечается, что комиссия будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей.
Кабинет Министров Украины также приступил к формированию стратегии в области культуры и искусства, которому будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству.
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