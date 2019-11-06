Правительство расширило перечень стратегических предприятий
6 ноября, 2019, 15:55
Кабинет министров Украины на заседании 6 ноября расширил перечень стратегических предприятий
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
В частности, в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, внесли ГП "Николаевский бронетанковый завод". Таким образом, всего список расширен до 76 позиций.
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