Правительство расширило перечень стратегических предприятий

6 ноября, 2019, 15:55

Кабинет министров Украины на заседании 6 ноября расширил перечень стратегических предприятий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

В частности, в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, внесли ГП "Николаевский бронетанковый завод". Таким образом, всего список расширен до 76 позиций.