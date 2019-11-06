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Espreso.tvОбществоПравительство назначило нового руководителя Госгеонедр

Правительство назначило нового руководителя Госгеонедр


фото: dsnews
Кабинет министров на заседании 6 ноября назначил Романа Опимаха председателем Государственной службы геологии и недр

Об этом сообщает пресс служба правительства.

До назначения на должность Опимах был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

До прихода в Ассоциацию был советником министра энергетики и угольной промышленности по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабмином.

Напомним, на заседании 25 сентября правительство уволил руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

 

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