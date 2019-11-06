После объявления об эмбарго ввоз подержанных вагонов из РФ вырос в 4 раза

6 ноября, 2019, 14:03

Отсрочка введения эмбарго на ввоз в Украину из России грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации до 1 марта 2020 года привела к резкому росту импорта этих вагонов из РФ и сокращению заказов для украинских вагоностроителей

Об этом сообщила секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова, передает Интерфакс-Украина.

"По информации "Укрзализныци", за период с 2 января по 3 октября 2019 в Украину ввезено 4,207 тыс. подержанных вагонов (90% которых - из РФ), при этом с января по май импортировано 732 вагона, а с июня по октябрь ( то есть после объявления о введении эмбарго в следующем году) - 3,059 тыс., то есть в 4,2 раза больше ", - сообщила Салихова.

По ее словам с ввезенных с начала года с РФ 3,791 тыс. вагонов всего - зерновозов, которые построены с 1975 по 1991 годы, то есть с давно истекшим сроком эксплуатации. Существует вероятность, что в ближайшее время будет импортировано еще около 2 тыс. подобных вагонов, добавила Салихова.

"По нашим подсчетам, только за третий квартал этого года в результате всплеска импорта бюджет Украины недополучил более 9 млн долларов НДС (применяемых зерновозы ввозят в среднем по 16,2 тыс., тогда как новые украинские продаются по 61,6 тыс. долл) ", - отметила Салихова.

Салихова подчеркнула, что проблема наплыва импортных применяемых вагонов на самом деле не в "отсрочке" эмбарго, а в возможности использования списанных вагонов в поездах.

"Мининфраструктуры и "Укрзализныця" еще в 2016 году могли остановить этот "беспредел", запретив включать в поезда списанные вагоны, однако не сделали этого.

В результате сегодня около 14 тыс. вагонов с сомнительными техническими характеристиками колесят по Украине, разрушают верхнее строение пути и несут потенциальную угрозу аварий и жизни людей", - отмечает секретарь Нацкомитета промразвития.

Со своей стороны Салихова констатирует, что ввоз списанных российских вагонов, некоторые из которых приобретаются по цене чуть больше цены металлолома, создает неравные конкурентные условия для производителей в Украине, а для государства это недополученные сотни миллионов гривен налогов и сборов в бюджет.

Такая ситуация, отмечает секретарь Нацкомитета промразвитию, уже привела к сокращению заказов на строительство вагонов украинскими предприятиями и угрозу их остановки.

В частности, в августе текущего года ни одного вагона не было продано Попаснянским вагоноремонтным заводом и заводом "Карпаты", а "Днепровагонмаш" продал всего один вагон, дизельный завод - 10.

Салихова сообщила, что сейчас промышленники готовят очередное обращение с требованием введения запрета на включение в поезда грузовых вагонов с продленным сроком службы.

Как объясняет руководство Крюковского вагонзавода, тенденция наращивания объемов ввоза применяемых вагонов за последние месяцы позволяет спрогнозировать значительное падение спроса на зерновозы уже с декабря текущего года.

"Кто-то сильно заинтересован в затягивании запрета на ввоз устаревших вагонов. Все ожидали, что это произойдет в июле.

Исправить ситуацию может только волевое решение Мининфраструктуры о введении запрета на курсирование и продление срока службы таких вагонов, однако понимание глубины проблемы от руководства министерства мы не видели как последние три года, так и сейчас ", - отмечают на КВСЗ.