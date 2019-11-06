Посчитают трусом: тренер американского боксера обратился к шантажу Ломаченко

6 ноября, 2019, 15:11

Тренер претендента на бой с Василием Ломаченко американца Теофимо Лопеса, заявил, что будет считать украинца трусом, если он откажется от боя

Об этом сообщает AB Boxing News .

По словам отца и тренера американского боксера - Теофимо Лопеса-старшего, команда претендента на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) надеется получить поединок с Ломаченко, в случае победы над Ричардом комм из Ганы в противостоянии за пояс чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации).

"Я говорил ранее, что мы будем биться за титул чемпиона. Я думал, это будет бой с Ломаченко, но нам придется сначала подраться с Комми. У меня большие надежды, что сразу после боя с Комми мы проведем бой с украинцем в марте или апреле в следующем году ", - сказал Лопес.

Вместе с тем он отметил, что если Ломаченко откажется от боя с Лопесом, из-за статуса "франчайзингового" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета), то весь мир будет считать его трусом.

"Если Ломаченко не примет бой с нами из-за "франчайзингового" статуса, весь мир узнает, что он трус. Но я уверен, что Ломаченко не такой. Он захочет подраться против моего сына", - надеется Лопес.

По его словам, бой против Теофимо Лопеса позволит Василию Ломаченко получить самый большой гонорар в карьере.

"Если он не сделает это, то потеряет возможность заработать много денег. Мой сын единственный, кто позволит ему заработать в десять раз больше, чем он имеет сейчас. Раньше многие смеялись над моими разговорами, но теперь мы на расстоянии одного поединка от боя с Василием. Мы сумеем ответить критикам", - убежден Лопес.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).