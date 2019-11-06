Подрыв авто на выезде из Киева: погиб водитель, есть раненые

6 ноября, 2019, 23:25

В результате взрыва на Брест-Литовском шоссе в Киеве погиб водитель автомобиля Mercedes-Benz, двое пассажиров получили ранения

Об этом сообщают Варови.Еспресо.

Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва находилось неподалеку.

Сообщение о взрыве полицейские получили около 21:40. На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются данные погибшего и пострадавших, решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, по словам свидетелей, Mercedes-Benz черного цвета стоял на повороте в направлении села Чайки, когда к машине подъехал мотоциклист, бросил в автомобиль взрывное устройство и уехал. Взрывной волной у машины снесло крышу.

Из-за поврежденных взрывом автомобилей и большого скопления машин оперативных служб осталась свободной только одна полоса движения на выезд из Киева, поэтому образовалась огромная пробка.

В Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию мотоцикла BMW с кофром, на котором байкер, одетый в черную одежду, скрылся с места преступления.