Подрыв авто на Брест-Литовском: в машине был бизнесмен Игорь Сало, - источники

Информированные источники Эспрессо.TV утверждают, что жертвой взрыва на Брест-Литовском шоссе в Киеве, должен был стать бизнесмен Игорь Сало. Именно на него вроде бы и было совершено покушение.

Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва находился неподалеку.

Сообщение о взрыве полицейские получили около 21:40. На месте происшествия работают представители Нацполиции, следственно-оперативная группа полиции Киева, криминалистическая лаборатория, спасатели и взрывотехники. Устанавливаются данные погибшего и пострадавших, решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, по словам свидетелей, Mercedes-Benz черного цвета стоял на повороте в направлении села Чайки, когда к машине подъехал мотоциклист, бросил в автомобиль взрывное устройство и уехал. Взрывной волной в машины занесло крышу.

Через поврежденные взрывом автомобили и большое скопление машин оперативных служб осталась свободной только одна полоса движения на выезд из Киева, поэтому образовалась огромная пробка.

В Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию мотоцикла BMW с кофром, на котором байкер, одетый в черную одежду, скрылся с места преступления.