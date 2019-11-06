Подготовят рекомендации на 2020 год: в Украину приехала миссия НАТО

6 ноября, 2019, 13:30

6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти

Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.

Отмечается, что по результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019 (Годовой национальной программы), который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

"11 декабря 2019 года в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки РНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020", - сообщили в миссии.