Подготовят рекомендации на 2020 год: в Украину приехала миссия НАТО
6 ноября, 2019, 13:30
6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти
Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.
Отмечается, что по результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019 (Годовой национальной программы), который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.
"11 декабря 2019 года в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки РНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020", - сообщили в миссии.
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