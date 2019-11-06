 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПодготовят рекомендации на 2020 год: в Украину приехала миссия НАТО

Подготовят рекомендации на 2020 год: в Украину приехала миссия НАТО


фото: nato.int
6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти

Об этом говорится в сообщении миссии в Facebook.

Отмечается, что по результатам визита оценочная миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019 (Годовой национальной программы), который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

"11 декабря 2019 года в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки РНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020", - сообщили в миссии.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

6 ноября, 2019 среда

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать