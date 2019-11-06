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Espreso.tvОбществоОпрос показал главные источники доходов украинцев: более 35% граждан не откладывают

Опрос показал главные источники доходов украинцев: более 35% граждан не откладывают


фото: rfe
Основными источниками доходов украинских семей являются заработная плата (64%) и пенсия (29%)

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group .

Также к переченю источников дохода относятся доходы от сельскохозяйственного / приусадебного хозяйства (10%), от самозанятости (7%), социальных выплат / дотаций / субсидий / стипендий (6%), инвестиций / сбережений / собственности / страховки (2%) и пособий по безработице / выходных пособий (1%).

Более трети жителей Украины (35%) не имеют сбережений "на черный день". Еще треть имеет сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: менее, чем на месяц (10%), на месяц (12%) и на 2 месяца (11%).

На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев. Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, насколько им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.


Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

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