Оккупанты 35 минут били по Крымскому, что на Луганщине
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела. 3 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
5 ноября ранения в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут.
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