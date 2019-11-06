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Espreso.tvОбществоОккупанты 35 минут били по Крымскому, что на Луганщине

Оккупанты 35 минут били по Крымскому, что на Луганщине

5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела. 3 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

5 ноября ранения в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут.

 

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