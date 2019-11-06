Один из создателей ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбы

6 ноября, 2019, 18:29

Правительство назначило нового председателя Национального агентства по вопросам государственной службы, им стал Александр Стародубцев, один из создателей электронной системы ProZorro

Об этом говорится в сообщении на Lb.ua

"Это порядочный человек, с хорошим опытом, правильными ценностями. Этот человек будет отвечать за то, чтобы государственная служба в Украине трансформировалась и выглядела принципиально иначе, чем то, что у нас сейчас", - прокомментировал это решение премьер-министр Алексей Гончарук.

Одной из задач Стародубцева будет создание реестра госслужащих.

Напомним, что Стародубцев возглавлял команду волонтеров, которые разработали концепцию реформы государственных закупок и новой IT-системы для тендеров. С марта 2015 года до августа 2017 года он возглавлял департамент государственных закупок Минэкономразвития Украины, после чего около года провел в Университете Стэнфорда по программе Ukrainian Emerging Leaders.