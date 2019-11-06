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Espreso.tvОбществоОдин из создателей ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбы

Один из создателей ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбы

Правительство назначило нового председателя Национального агентства по вопросам государственной службы, им стал Александр Стародубцев, один из создателей электронной системы ProZorro

Об этом говорится в сообщении на Lb.ua

"Это порядочный человек, с хорошим опытом, правильными ценностями. Этот человек будет отвечать за то, чтобы государственная служба в Украине трансформировалась и выглядела принципиально иначе, чем то, что у нас сейчас", - прокомментировал это решение премьер-министр Алексей Гончарук.

Одной из задач Стародубцева будет создание реестра госслужащих.

Напомним, что Стародубцев возглавлял команду волонтеров, которые разработали концепцию реформы государственных закупок и новой IT-системы для тендеров. С марта 2015 года до августа 2017 года он возглавлял департамент государственных закупок Минэкономразвития Украины, после чего около года провел в Университете Стэнфорда по программе Ukrainian Emerging Leaders.

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