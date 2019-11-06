Новый закон о статусе Донбасса будет до конца года, - нардеп от "Слуги народа"
6 ноября, 2019, 22:49
Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что над законом уже работают в рабочих группах
Об этом он сказал в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .
"Закон был принят 16 сентября 2014 года. Как сказал наш президент Владимир Александрович, будет написан новый закон, абсолютно. Рабочие группы уже создаются вместе с комитетами и профильными министерствами", - сказал нардеп.
Он сказал, что до конца года будет новый закон.
"Зеленский пообещал новый закон в этом году. Без привязки - Нормандия, Минск. Я думаю, что те рабочие группы, которые созданы, подготовят материал для обсуждения с общественностью всех вопросов", - отметил Горбенко.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект "Об особом статусе Донбасса" начнут разрабатывать в парламенте после встречи в нормандском формате.
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