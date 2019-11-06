Новый закон о статусе Донбасса будет до конца года, - нардеп от "Слуги народа"

6 ноября, 2019, 22:49

Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что над законом уже работают в рабочих группах

Об этом он сказал в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

"Закон был принят 16 сентября 2014 года. Как сказал наш президент Владимир Александрович, будет написан новый закон, абсолютно. Рабочие группы уже создаются вместе с комитетами и профильными министерствами", - сказал нардеп.

Он сказал, что до конца года будет новый закон.

"Зеленский пообещал новый закон в этом году. Без привязки - Нормандия, Минск. Я думаю, что те рабочие группы, которые созданы, подготовят материал для обсуждения с общественностью всех вопросов", - отметил Горбенко.