Не килограммы, а штуки: таможня меняет метрику оценки товаров
6 ноября, 2019, 09:58
Государственная таможенная служба постепенно переходит в оценке несырьевых товаров с килограммов на поштучно
Об этом в Facebook написал глава таможенной службы Максим Нефедов.
"Я до сих пор удивляюсь, что основная метрика для таможни - это доллары на кг. Причины очевидны - вес легче контролировать, чем другие параметры. Но все равно немного трясет, когда все активно обсуждают стоимость килограмма сумок или ботинок. Здесь бы написать "не нами заведено - не нам и менять", но нет, именно нам. Постепенно переводим оценку в "штуки" и т.д.", - написал Нефедов.
Он отметил, что без учета стоимости импорта безсырьевых товаров таможенная стоимость товаров растет. "По крайней мере, часть этого - это точно детенизация", - считает Нефедов.
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