Мининфраструктуры разработало новый законопроект о растаможке евроблях, но в правительстве его блокируют - Криклий
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в комментарии под постом председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, передает hromadske.
"При том что это не наш профиль, мы разработали соответствующую законодательную инициативу и вынесли на рассмотрение правительства. Сейчас получено замечание от Минфина и проходит обработку. Параллельно работают народные депутаты, чтобы мы не тратили время", - сообщил Криклий.
По словам министра, в обновленном законопроекте Мининфраструктуры предложило простую форму определения размера таможенного платежа: 1 доллар за 1 кубический сантиметр объема двигателя.
"Минфин посчитал, что это не будет нести существенные потери для бюджета", - сообщил Криклий, отметив, что пока это предложение Мининфраструктуры в правительстве не поддерживают.
- Ранее украинская таможня запустила калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля.
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