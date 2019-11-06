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Espreso.tvОбществоМининфраструктуры разработало новый законопроект о растаможке евроблях, но в правительстве его блокируют - Криклий

Мининфраструктуры разработало новый законопроект о растаможке евроблях, но в правительстве его блокируют - Криклий


фото: rbc.ua
Министерство инфраструктуры Украины завершило работу над новым законопроектом о растаможке автомобилей европейской регистрации и направило его на рассмотрение правительства

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в комментарии под постом председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова, передает hromadske.

"При том что это не наш профиль, мы разработали соответствующую законодательную инициативу и вынесли на рассмотрение правительства. Сейчас получено замечание от Минфина и проходит обработку. Параллельно работают народные депутаты, чтобы мы не тратили время", - сообщил Криклий.

По словам министра, в обновленном законопроекте Мининфраструктуры предложило простую форму определения размера таможенного платежа: 1 доллар за 1 кубический сантиметр объема двигателя.

"Минфин посчитал, что это не будет нести существенные потери для бюджета", - сообщил Криклий, отметив, что пока это предложение Мининфраструктуры в правительстве не поддерживают.

 

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