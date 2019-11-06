Матч против загребского "Динамо" станет для тренера "Шахтера" решающим, - журналист
Об этом сообщает "Цыганик Live" в youtube.
Известный спортивный журналист Игорь Цыганик рассказал, повлияет ли матч Лиги чемпионов против загребского "Динамо" на судьбу португальского специалиста Луиша Каштру в донецком "Шахтере".
"У меня есть внутренняя уверенность. От исхода поединка с "Динамо" Загреб будет зависеть судьба Луиша Каштру. Если команда сыграет неудачно, если "Шахтер" проиграет и потеряет шансы на выход из группы Лиги Чемпионов, то есть большая вероятность того, что Луиш Каштру зимой может покинуть "Шахтер", - признался эксперт.
Также Цыганик рассказал о целях поставлены португальском специалисту.
"Для него главная задача - Лига Чемпионов. Так, молодых футболистов надо подтягивать, но они должны быть конкурентоспособными на уровне средних европейских клубов", - пояснил журналист.
Под руководством Луиша Каштру в нынешнем сезоне "Шахтер" провел 18 матчей, одержал 13 побед, потерпел 3 поражения и 2 ничьи. Команда идет первой в чемпионате Украины, занимает третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, в Кубке Украины команда закончила выступления в 1/8 финалеа, проиграв киевскому "Динамо".
- Напомним, "Шахтер" сегодня сыграет против "Динамо" в Загребе. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
- "Шахтер" перед ключевым матчем группового раунда Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" потерял полузащитника Евгения Коноплянку .
- 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
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