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Espreso.tvСпортМатч против загребского "Динамо" станет для тренера "Шахтера" решающим, - журналист

Матч против загребского "Динамо" станет для тренера "Шахтера" решающим, - журналист


фото: shakhtar.com
Известный журналист Игорь Цыганик рассказал, что матч Лиги чемпионов против загребского "Динамо" может стать решающим для главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру

Об этом сообщает "Цыганик Live" в youtube.

Известный спортивный журналист Игорь Цыганик рассказал, повлияет ли матч Лиги чемпионов против загребского "Динамо" на судьбу португальского специалиста Луиша Каштру в донецком "Шахтере".

"У меня есть внутренняя уверенность. От исхода поединка с "Динамо" Загреб будет зависеть судьба Луиша Каштру. Если команда сыграет неудачно, если "Шахтер" проиграет и потеряет шансы на выход из группы Лиги Чемпионов, то есть большая вероятность того, что Луиш Каштру зимой может покинуть "Шахтер", - признался эксперт.

Также Цыганик рассказал о целях поставлены португальском специалисту.

"Для него главная задача - Лига Чемпионов. Так, молодых футболистов надо подтягивать, но они должны быть конкурентоспособными на уровне средних европейских клубов", - пояснил журналист.

Под руководством Луиша Каштру в нынешнем сезоне "Шахтер" провел 18 матчей, одержал 13 побед, потерпел 3 поражения и 2 ничьи. Команда идет первой в чемпионате Украины, занимает третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, в Кубке Украины команда закончила выступления в 1/8 финалеа, проиграв киевскому "Динамо".

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