Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
6 ноября, 2019, 07:07
5 ноября были сыграны 8 матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов, 4-й тур
5 ноября
Группа Е
"Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия) 2: 1
Голы: Вейналдум, 14 Окслейд-Чембейлен, 53 - Саматов, 41
"Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) 1: 1
Голы: Лосано, 44 - Голанд, 11 (пен)
Группа F
"Барселона" (Испания) - "Славия" (Чехия) 0: 0
"Боруссия Д" (Германия) - "Интер" (Италия) 3: 2
Голы: Хакими, 51, 77, Брандт, 64 - Мартинес, 5, Весино 40
Группа G
"Зенит" (Россия) - "РБ Лейпциг" (Германия) 0: 2
Голы: Демме, 45 5, Забитцер, 63
"Лион" (Франция) - Бенфика "(Португалия) 3: 1
Голы: Андерсен, 4, Деппа, 33, Траоре, 89 - Сеферович, 76
Группа H
"Челси" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 4: 4
Голы: Жоржиньо, 5 (пен), 71 (пен), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 - Эбрахам, 2 (аг), Промес, 20 Аррисабалага, 35 (аг), ван де Бек, 55
"Валенсия" (Испания) - "Лилль" (Франция) 4: 1
Голы: Парехо, 66 (пен), Сумаоро, 82 (аг), Конгдобия, 84, Торрес, 90 - Осимхен, 25
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