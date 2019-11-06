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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: REUTERS
5 ноября были сыграны 8 матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов, 4-й тур
5 ноября
 
Группа Е
 
"Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия) 2: 1

Голы: Вейналдум, 14 Окслейд-Чембейлен, 53 - Саматов, 41

"Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) 1: 1

Голы: Лосано, 44 - Голанд, 11 (пен)

Группа F

"Барселона" (Испания) - "Славия" (Чехия) 0: 0

"Боруссия Д" (Германия) - "Интер" (Италия) 3: 2

Голы: Хакими, 51, 77, Брандт, 64 - Мартинес, 5, Весино 40

Группа G

"Зенит" (Россия) - "РБ Лейпциг" (Германия) 0: 2
 
Голы: Демме, 45 5, Забитцер, 63

"Лион" (Франция) - Бенфика "(Португалия) 3: 1

Голы: Андерсен, 4, Деппа, 33, Траоре, 89 - Сеферович, 76

Группа H

"Челси" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 4: 4
 
Голы: Жоржиньо, 5 (пен), 71 (пен), Аспиликуэта, 63, Джеймс, 74 - Эбрахам, 2 (аг), Промес, 20 Аррисабалага, 35 (аг), ван де Бек, 55

"Валенсия" (Испания) - "Лилль" (Франция) 4: 1

Голы: Парехо, 66 (пен), Сумаоро, 82 (аг), Конгдобия, 84, Торрес, 90 - Осимхен, 25

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