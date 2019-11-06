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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: uefa
6 октября "Манчестер Сити", ПСЖ, "Реал", "Ювентус" и "Бавария" сыграют матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 4-й тур

6 ноября

Группа A

22:00 ПСЖ (Франция) - "Брюгге" (Бельгия)

22:00 "Реал" (Испания) - "Галатасарай" (Турция)

Группа B

19:55 "Бавария" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция), "Футбол 1"

22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Тоттенхэм" (Англия)

Группа С

22:00 "Динамо" (Хорватия) - "Шахтер" (Украина), "Футбол 2"

22:00 "Аталанта" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 1"

Группа D

19:55 "Локомотив" (Россия) - "Ювентус" (Италия)

22:00 "Байер" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

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