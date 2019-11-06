Лига чемпионов: гол экс-игрока "Шахтера" помог "Ювентусу" победить на классе "Локомотив"
6 ноября, 2019, 21:57
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус", благодаря голу Дугласа Косты, переиграл московский "Локомотив" на выезде со счетом 2:1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд, 4-й тур
Группа D
"Локомотив" (Россия) - "Ювентус" (Италия) 1:2
Голы: Миранчук, 12 - Рэмси, 4, Дуглас Коста, 90+3
- Параллельно, в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Бавария" спокойно победила греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0.
- Напомним, "Шахтер" сегодня сыграет против "Динамо" в Загребе. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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