 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: гол экс-игрока "Шахтера" помог "Ювентусу" победить на классе "Локомотив"

Лига чемпионов: гол экс-игрока "Шахтера" помог "Ювентусу" победить на классе "Локомотив"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус", благодаря голу Дугласа Косты, переиграл московский "Локомотив" на выезде со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 4-й тур

Группа D

"Локомотив" (Россия) - "Ювентус" (Италия) 1:2

Голы: Миранчук, 12 - Рэмси, 4, Дуглас Коста, 90+3

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать