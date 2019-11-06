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Espreso.tvОбществоКто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - советник секретаря СНБО о боевиках на Донбассе

Кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - советник секретаря СНБО о боевиках на Донбассе

Один из возможных механизмов формирования новой украинской власти на Донбассе - это привлечение специалистов, которые уже сейчас работают на оккупированных территориях

Об этом заявил советник секретаря СНБО Максим Ткаченко, передают "Донбасс Реалии".

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти ", - сказал Ткаченко.

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