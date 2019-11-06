Кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - советник секретаря СНБО о боевиках на Донбассе
6 ноября, 2019, 09:56
Один из возможных механизмов формирования новой украинской власти на Донбассе - это привлечение специалистов, которые уже сейчас работают на оккупированных территориях
Об этом заявил советник секретаря СНБО Максим Ткаченко, передают "Донбасс Реалии".
"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти ", - сказал Ткаченко.
- 23 октября народные депутат, "кварталовец" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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