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Espreso.tvСпортКовалеву после сокрушительного поражения от Альвареса посоветовали уйти из бокса

Ковалеву после сокрушительного поражения от Альвареса посоветовали уйти из бокса


фото: BoxingScene
Чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол посоветовал соотечественнику Сергею Ковалеву завершить карьеру после поражения нокаутом от мексиканца Сауля Альвареса

Об этом сообщает boxingnews24.

Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Дмитрий Бивол, назвал лучшим вариантом для Сергея Ковалева, после поражения от Сауля Альвареса, завершить карьеру.

"Не знаю, чем станет заниматься Ковалев. В России его считают чемпионом. Он многого достиг, его уважают. Он провел много классных боев. У Ковалева есть семья. Он заработал достаточно денег. Возможно, лучший вариант для него - наслаждаться временем с родными. Но бокс - это наркотик", - сказал Бивол.

На счету Ковалева 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он получил 34 победы и потерпел четыре поражения, а еще один бой завершился вничью.

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