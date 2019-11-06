Королева Елизавета II отказалась от натурального меха

6 ноября, 2019, 10:48

Королева больше не использует мех в своих нарядах, перейдя на поддельный

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на личную советницу и главного модельера королевы Анджелу Келли.

Келли написала: "Если Ее Величество должна присутствовать на мероприятии в особо холодную погоду, с 2019 года поддельный мех будет использоваться для того, чтобы ее согревать".

Букингемский дворец это подтвердил, заявив: "Поскольку новые наряды предназначены для королевы, любой используемый мех будет подделкой".

Daily Mail пишет, что этот шаг сделал королеву первым членом королевской семьи, который публично избегает натурального меха.

Отметим, что Соединенное Королевство было первой в мире страной, которая запретила меховое хозяйство на этических принципах в 2000 году.