Канал "Беларусь 1" решил показать 3 сезона "Слуги народа"

6 ноября, 2019, 12:47

С 11 ноября Белтелерадиокомпания начнет показывать все 3 сезона украинского сериала "Слуга народа" с уже президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли

Об этом Сообщает агентство теленовостей Белтелерадиокомпания .

"Зрители "Беларусь 1" увидят все 3 сезона комедийного сериала. Каждый будний день с понедельника по пятницу в эфир будет выходить по 2 эпизода картины "Слуга народа". Первая серия выйдет в понедельник, 11 ноября, в 20:00", - сообщили в белорусской ТРК.