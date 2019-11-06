Канал "Беларусь 1" решил показать 3 сезона "Слуги народа"
6 ноября, 2019, 12:47
С 11 ноября Белтелерадиокомпания начнет показывать все 3 сезона украинского сериала "Слуга народа" с уже президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли
Об этом Сообщает агентство теленовостей Белтелерадиокомпания .
"Зрители "Беларусь 1" увидят все 3 сезона комедийного сериала. Каждый будний день с понедельника по пятницу в эфир будет выходить по 2 эпизода картины "Слуга народа". Первая серия выйдет в понедельник, 11 ноября, в 20:00", - сообщили в белорусской ТРК.
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