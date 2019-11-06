HBO разыгрывает черную картонную коробку для уединенного просмотра сериалов

6 ноября, 2019, 09:55

Американская телесеть HBO опубликовала рекламу The HBO Box - картонной коробки, в которой можно смотреть сериалы

Видеопрезентацию HBO опубликовал на платформе YouTube.

Издание CNet сообщило, что HBO хотела, чтобы несколько счастливых победителей имели такую коробку бесплатно.

Отмечается, что оробка HBO - это гигантская черная картонная коробка с отверстиями для воздушного потока, полочкой внутри и вырезами, чтобы ноги могли торчать один конец. Она ориентирована на студентов колледжа, страдающих от придирчивых соседей по комнате и нехватки конфиденциальности.

Правила участия в розыгрыше следующие: надо иметь электронный адрес .edu, быть старше 18 лет и жить в районе, который обслуживает Doordash или FedEx (службы доставки), должны следить за аккаунтом Fooji в Twitter.

Участники также должны объяснить, для чего нужна коробка HBO. 7 ноября объявят победителей.

Всего в наличии 305 коробок.

"Коробка HBO будет доставлена ​​в коробке. В комплекте имеется подробная инструкция по сборке и наклейки с тематикой HBO", - добавили в CNet.