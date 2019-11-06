HBO разыгрывает черную картонную коробку для уединенного просмотра сериалов
Видеопрезентацию HBO опубликовал на платформе YouTube.
Издание CNet сообщило, что HBO хотела, чтобы несколько счастливых победителей имели такую коробку бесплатно.
Отмечается, что оробка HBO - это гигантская черная картонная коробка с отверстиями для воздушного потока, полочкой внутри и вырезами, чтобы ноги могли торчать один конец. Она ориентирована на студентов колледжа, страдающих от придирчивых соседей по комнате и нехватки конфиденциальности.
Правила участия в розыгрыше следующие: надо иметь электронный адрес .edu, быть старше 18 лет и жить в районе, который обслуживает Doordash или FedEx (службы доставки), должны следить за аккаунтом Fooji в Twitter.
Участники также должны объяснить, для чего нужна коробка HBO. 7 ноября объявят победителей.
Всего в наличии 305 коробок.
"Коробка HBO будет доставлена в коробке. В комплекте имеется подробная инструкция по сборке и наклейки с тематикой HBO", - добавили в CNet.
Hey college students! If you missed your chance to get your very own HBO Box, you'll get to try again tomorrow at noon Eastern. Tweet the + #HBOBoxChallenge + #giveaway tomorrow at 12!- Fooji (@gofooji) 5 ноября 2019 г.
NoPurNec. 18 + / age of maj Ends 11/7/19. Rules: https://t.co/IrafUOjTuZ pic.twitter.com/5s2T8tmLQk
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