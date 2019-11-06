ГПУ взялась расследовать возможную потерю материалов по делам Майдана

6 ноября, 2019, 15:55

В ГПУ началось служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства в отношении расстрелов на Майдане

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

"По согласованию Генпрокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 года начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая информация о потере части материалов была распространена СМИ.

Напомним, ранее в ГПУ создали инвентаризационную комиссию, которую возглавил заместитель генпрокурора Виктор Чумак, и которая с 11 ноября этого года начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.