Финансирование программы "Доступные лекарства" в 2020 году увеличится вдвое - МЗ
6 ноября, 2019, 11:24
Финансирование правительственной программы "Доступные лекарства" в 2020 году в случае принятия проекта бюджета увеличится вдвое и составит 2,1 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Украинцы смогут получить больше лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой", - отметили в Минздраве.
С апреля 2020 года финансирование препаратов инсулина будет осуществлять НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.
Всего на лечение сахарного и несахарного диабета и программу "Доступные лекарства" в 2020 году предполагается 3,3 млрд грн. В частности, на реимбурсация препаратов инсулина по субвенции до конца марта 2020 - 210 млн грн.
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