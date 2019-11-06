Финансирование программы "Доступные лекарства" в 2020 году увеличится вдвое - МЗ

6 ноября, 2019, 11:24

Финансирование правительственной программы "Доступные лекарства" в 2020 году в случае принятия проекта бюджета увеличится вдвое и составит 2,1 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Украинцы смогут получить больше лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой", - отметили в Минздраве.

С апреля 2020 года финансирование препаратов инсулина будет осуществлять НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Всего на лечение сахарного и несахарного диабета и программу "Доступные лекарства" в 2020 году предполагается 3,3 млрд грн. В частности, на реимбурсация препаратов инсулина по субвенции до конца марта 2020 - 210 млн грн.