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Espreso.tvОбществоFacebook удалил аккаунт Портнова

Facebook удалил аккаунт Портнова

В Facebook исчез профиль бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова

Об этом в Facebook сообщил экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Он опубликовал скриншот со страницы в соцсети бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - с пометкой о том, что эта учетная запись была удалена.

 

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