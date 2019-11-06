Facebook удалил аккаунт Портнова

6 ноября, 2019, 11:21

В Facebook исчез профиль бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова

Об этом в Facebook сообщил экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Он опубликовал скриншот со страницы в соцсети бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - с пометкой о том, что эта учетная запись была удалена.