Facebook удалил аккаунт Портнова
6 ноября, 2019, 11:21
В Facebook исчез профиль бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова
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