Ездила в Крым: пограничники развернули российскую актрису Аброськину, которая летела в Украину на съемки
Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.
Отмечается, что актриса прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированный ее страной Крымский полуостров.
За нарушение требований Закона Украины ей запретили въезд в Украину на 3 года.
С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.
Радио Свобода сообщает, что речь идет о 25-летней актрисе сериалов Маргарите Аброськиной.
Напомним, что незаконное пересечение границы с Крымом - это приезд на полуострову не из материковой части Украины через украинские КПВВ, а самолетом или морем со стороны РФ. За это украинцам грозит административное наказание, а иностранцам - запрет въезда в Украину на 3 года.
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