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Espreso.tvОбществоЕздила в Крым: пограничники развернули российскую актрису Аброськину, которая летела в Украину на съемки

Ездила в Крым: пограничники развернули российскую актрису Аброськину, которая летела в Украину на съемки

В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства - российскую актрису Маргариту Аброськину

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

Отмечается, что актриса прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупированный ее страной Крымский полуостров.

За нарушение требований Закона Украины ей запретили въезд в Украину на 3 года.

С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Радио Свобода сообщает, что речь идет о 25-летней актрисе сериалов Маргарите Аброськиной.

Напомним, что незаконное пересечение границы с Крымом - это приезд на полуострову не из материковой части Украины через украинские КПВВ, а самолетом или морем со стороны РФ. За это украинцам грозит административное наказание, а иностранцам - запрет въезда в Украину на 3 года.

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