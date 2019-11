Employer Leadership Summit 2019: как доверие влияет на успех организаций

6 ноября, 2019, 15:04

Почти каждый второй человек в мире не доверяет государственным органам, бизнеса и СМИ. Об этом свидетельствуют данные Edelman Trust Barometer 2019

Однако для организаций доверие - это фундамент, на котором держится долговременный успех. Именно поэтому One Philosophy Group и Changers решили поговорить об искусстве и науке доверия на 8-м Employer Leadership Summit, который состоится 7-8 ноября в Киеве.

Участники саммита - топменеджеры и владельцы бизнеса, HR-эксперты и коммуникационщики - проживут два дня, практикуя навыки доверия и обсуждая ряд вопросов:

Что такое формула доверия Чарльза Грина и как ее применить в бизнесе;

Построение доверия в мире постправды, фейков и избытка информации;

Чернобыль для доверия. Коммуникационные и управленческие выводы из одной из самых темных страниц украинской истории;

Феномен доверия в современном мире: какую роль играет в построении системного прибыльного бизнеса;

Скандинавские уроки доверия и лидерства и тому подобное.

Более 20 спикеров из 5 стран поделятся опытом и практическими советами сознательного лидерства при различных форматах взаимодействия. В частности, среди спикеров - Род Клейтон, один из лидеров международной кризисной группы Weber Shandwick; Томас Силесен, председатель правления и директор BIIR; Алан Хип и Робин Фритц, соучредители креативного агентства Purple Monster; Дмитрий Кулеба, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Оксана Литинская, финансовая директор международных отделений инвестиционного банка Стандард Банк Группы альпинистка; Оксана Семенюк, партнерша и СЕО Changers; Наталья Попович, основательница One Philosophy Group, и тому подобное.

Employer Leadership Summit - ежегодная конференция №1 для лидеров среди работодателей. За 7 лет на саммите выступили 150 спикеров из 15 стран мира, а организаторам удалось сформировать сообщество из тысячи участников.

# ELS2019Kyiv - возможность для вашей команды присоединиться к сообществу.

Полную программу события можно скачать на сайте: http://els2019.events

Официальная страница события в Facebook: https://www.facebook.com/KyivELS/

