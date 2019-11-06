Employer Leadership Summit 2019: как доверие влияет на успех организаций
Однако для организаций доверие - это фундамент, на котором держится долговременный успех. Именно поэтому One Philosophy Group и Changers решили поговорить об искусстве и науке доверия на 8-м Employer Leadership Summit, который состоится 7-8 ноября в Киеве.
Участники саммита - топменеджеры и владельцы бизнеса, HR-эксперты и коммуникационщики - проживут два дня, практикуя навыки доверия и обсуждая ряд вопросов:
- Что такое формула доверия Чарльза Грина и как ее применить в бизнесе;
- Построение доверия в мире постправды, фейков и избытка информации;
- Чернобыль для доверия. Коммуникационные и управленческие выводы из одной из самых темных страниц украинской истории;
- Феномен доверия в современном мире: какую роль играет в построении системного прибыльного бизнеса;
- Скандинавские уроки доверия и лидерства и тому подобное.
Более 20 спикеров из 5 стран поделятся опытом и практическими советами сознательного лидерства при различных форматах взаимодействия. В частности, среди спикеров - Род Клейтон, один из лидеров международной кризисной группы Weber Shandwick; Томас Силесен, председатель правления и директор BIIR; Алан Хип и Робин Фритц, соучредители креативного агентства Purple Monster; Дмитрий Кулеба, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Оксана Литинская, финансовая директор международных отделений инвестиционного банка Стандард Банк Группы альпинистка; Оксана Семенюк, партнерша и СЕО Changers; Наталья Попович, основательница One Philosophy Group, и тому подобное.
Employer Leadership Summit - ежегодная конференция №1 для лидеров среди работодателей. За 7 лет на саммите выступили 150 спикеров из 15 стран мира, а организаторам удалось сформировать сообщество из тысячи участников.
# ELS2019Kyiv - возможность для вашей команды присоединиться к сообществу.
Полную программу события можно скачать на сайте: http://els2019.events
Официальная страница события в Facebook: https://www.facebook.com/KyivELS/
Организаторы: One Philosophy Group of Companies и Changers Leadership Consultancy.
Партнеры: Coca-Cola, Raiffeisen Bank Aval, Philips, Фармак, GlobalLogic, McDonald's.
Медиапартнеры: Еспресо, НВ, Liga.net, Business Ukraine, Uchoose, MMR.
Информационные партнеры: robota.ua, EY, European Business Association, CFO Сlub Ukraine, CEO Club, American Chamber of Commerce, IT Ukraine Association, UAPR, Happy Monday, СУП, LvBS.
Контакты для уточнений:
Акулина Бишер, коммуникационный координатор проекту
0981766959, kbisher@changers.com.ua
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