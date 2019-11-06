ЕБРР прогнозирует рост украинской экономики на 3,5% в 2020 году
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ЕБРР.
В ЕБРР считают, что украинская экономика устойчива к политическим факторам, но темпы роста все еще скромные.
"Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019 году, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020-м", - говорится в прогнозе.
При этом банк подчеркивает важность для макроэкономической стабильности соглашения о новой программе МВФ, поскольку в 2020-2021 годах Украина должна выплатить большие суммы по государственному долгу.
"Инфляция потребительских цен замедлилась до 7,5% в сентябре 2019 года, но все еще находилась выше целевого показателя регулятора в 5%", - говорится в пресс-релизе.
На сегодняшний день объем портфеля ЕБРР в Украине (общая сумма открытых проектов) составляет 3,86 млрд евро, а операционные активы (фактически выделенные средства по открытым проектам) составляют 2,08 млрд евро.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог.
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