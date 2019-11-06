Двое украинских футболистов попали в сборную тура в Бельгии

6 ноября, 2019, 11:51

Украинские футболисты Игорь Пластун и Эдуард Соболь попали в символическую сборную 13-го тура чемпионата Бельгии

Об этом сообщает "Команда 1".

Сразу два легионера из Украины оказались в символической сборной тура впервые в нынешнем сезоне. Защитник "Гента" Игорь Пластун попал в команду лучших игроков тура впервые. Эдуард Соболь с "Брюгге" оказался в списке одиннадцати лучших футболистов в четвертый раз.

В 13-м туре чемпионата Бельгии Пластун на последних секундах встречи с "Андерлехтом" забил гол и принес своей команде ничью 3: 3. Соболь заработал в игре с "Кортрейком" пенальти и помог "Брюгге" победить 3: 0.