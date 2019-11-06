Чтобы перезапустить экономику страны: Дубилет сообщил о сокращении 1770 должностей в Госстате
Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.
"Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут уволены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости", - заявил он.
Дубилет отметил, что с учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала "нецелесообразной".
"Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень", - добавил министр.
Он также обратился к тем, кто попал под это сокращение:
"Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами ".
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