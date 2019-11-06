Бородянский предлагает наказывать журналистов за "манипулятивную" информацию

6 ноября, 2019, 13:26

В Украине планируют ввести ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передает Общественное.

По его словам, в законодательство планируется ввести понятие "манипулирование общественным мнением" и его критериев.

Бородянский отметил, что за совершение манипулирования общественным сознанием и заказ такого манипулирования могут ввести как административную, так и уголовную ответственность.

"В последнее время у меня происходит немало дискуссий о свободе слова и грани между ее защитой и манипуляциями. Да, мы понимаем и знаем, что эта грань очень тонкая, и я понимаю, что важнейшая задача государства - выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова", - сказал Бородянский.

Министр также считает, что должна быть усилена ответственность за обнародование данных журналистов. Соответствующие изменения, по его словам, планируется внести в законодательство.