Австрия предоставит 1 млн евро на гуманитарную помощь и разминирование Донбасса

6 ноября, 2019, 15:39

Правительство Австрии решил предоставить 500 тысяч евро Международному Комитету Красного Креста и еще 500 тысяч евро неправительственным организациям для помощи Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство APA.

"Ситуация в плане безопасности остается нестабильной, особенно в восточной части страны, несмотря на режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках оказания чрезвычайной помощи обеспечат население предметами первой необходимости и окажут медицинскую помощь, психологическую поддержку и юридические консультации.

Кроме того, гражданское население сталкивается с угрозой мин.

"Австрия последовательно выступает за разминирование и уничтожение противопехотных наземных мин, которые наносят огромные страдания гражданскому населению и препятствуют развитию и восстановлению", - заявляют в правительстве.