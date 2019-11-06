 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвстрия предоставит 1 млн евро на гуманитарную помощь и разминирование Донбасса

Австрия предоставит 1 млн евро на гуманитарную помощь и разминирование Донбасса


фото: focus.ua
Правительство Австрии решил предоставить 500 тысяч евро Международному Комитету Красного Креста и еще 500 тысяч евро неправительственным организациям для помощи Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство APA.

"Ситуация в плане безопасности остается нестабильной, особенно в восточной части страны, несмотря на режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках оказания чрезвычайной помощи обеспечат население предметами первой необходимости и окажут медицинскую помощь, психологическую поддержку и юридические консультации.

Кроме того, гражданское население сталкивается с угрозой мин.

"Австрия последовательно выступает за разминирование и уничтожение противопехотных наземных мин, которые наносят огромные страдания гражданскому населению и препятствуют развитию и восстановлению", - заявляют в правительстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

6 ноября, 2019 среда

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать