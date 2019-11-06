Австрия предоставит 1 млн евро на гуманитарную помощь и разминирование Донбасса
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство APA.
"Ситуация в плане безопасности остается нестабильной, особенно в восточной части страны, несмотря на режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках оказания чрезвычайной помощи обеспечат население предметами первой необходимости и окажут медицинскую помощь, психологическую поддержку и юридические консультации.
Кроме того, гражданское население сталкивается с угрозой мин.
"Австрия последовательно выступает за разминирование и уничтожение противопехотных наземных мин, которые наносят огромные страдания гражданскому населению и препятствуют развитию и восстановлению", - заявляют в правительстве.
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