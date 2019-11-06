Amnesty International признала узником совести фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Мустафаева

6 ноября, 2019, 16:45

Фигурант второй бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир" и один из координаторов ОО "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев признан узником совести

Об этом говорится в сообщении международной правозащитной организации Amnesty International, отмечает Крим.Реалии .

"В первую очередь, это определенный повод для того, чтобы более тщательно мониторить его процесс. Внимание со стороны международных представителей к этому процессу. Доказательства стороны обвинения будут подвергнуты анализу не только адвокатами, участвующими в деле, но и всем международным сообществом. И, конечно, публичность - это один из инструментов защиты. Все нарушения в деле будут систематизированы и доказывать один единственный тезис: что крымские татары, мусульмане в Крыму - не террористы и их преследуют исключительно за активную гражданскую позицию и их религиозные и национальные убеждения", - прокомментировала заявление Amnesty International адвокат Лиля Гемеджи.

По ее мнению, включение сервера Мустафаева в список Amnesty International поспособствует его освобождению.

"Теперь на всех своих международных встречах и международных контактах мы можем передавать документы Amnesty International. Плюс это одна из форм реагирования на незаконные преследования. Я надеюсь, что этот статус позволит приблизить его освобождение, его воссоединение с семьей и возвращение на путь правозащитной деятельности", - добавила адвокат.