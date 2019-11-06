 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАдвокат по делу "рюкзаков Авакова" и депутат от "Слуги народа": главой Харьковской ОГА назначили Кучера

Адвокат по делу "рюкзаков Авакова" и депутат от "Слуги народа": главой Харьковской ОГА назначили Кучера


фото: kh.vgorode
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера главой Харьковской ОГА

Об этом передает Еспресо.TV

Алексей Кучер - народный депутат от "Слуги народа" в 179-м округе (в г. Красноград Харьковской области).

Кучер работал в суде и прокуратуре, занимался адвокатской практикой. Был адвокатом Владимира Литвина, которого подозревали в "деле рюкзаков".

6 августа 2019 года журналисты "Схем" заявили, что на Кучера и еще трех мажоритарщиков из Харьковщины от партии "Слуга народа" имеет влияние бизнесмен Вадим Слюсарев.

Слюсарев, как утверждают журналисты "Схем", был помощником нардепа ВРУ 5-го и 6-го созывов от Партии регионов Артема Пшонки - сына бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, который после событий 2013-2014 годов бежал в Россию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

6 ноября, 2019 среда

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать