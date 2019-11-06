Адвокат по делу "рюкзаков Авакова" и депутат от "Слуги народа": главой Харьковской ОГА назначили Кучера
6 ноября, 2019, 14:50
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера главой Харьковской ОГА
Об этом передает Еспресо.TV
Алексей Кучер - народный депутат от "Слуги народа" в 179-м округе (в г. Красноград Харьковской области).
Кучер работал в суде и прокуратуре, занимался адвокатской практикой. Был адвокатом Владимира Литвина, которого подозревали в "деле рюкзаков".
6 августа 2019 года журналисты "Схем" заявили, что на Кучера и еще трех мажоритарщиков из Харьковщины от партии "Слуга народа" имеет влияние бизнесмен Вадим Слюсарев.
Слюсарев, как утверждают журналисты "Схем", был помощником нардепа ВРУ 5-го и 6-го созывов от Партии регионов Артема Пшонки - сына бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, который после событий 2013-2014 годов бежал в Россию.
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