7 ноября на севере и западе закончится "апрельский рай", - синоптик Диденко
6 ноября, 2019, 10:35
В четверг, 7 ноября, на западе и севере Украины температура снизится до + 10 + 15
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"7 ноября в некоторых областях на севере и на западе "апрельский рай" немножко омрачается, температура снизится до + 10 + 15. На остальной территории еще будет оставаться высокая нобрьская температура: от +15 до + 22", - спрогнозировала Диденко.
Отмечается, что периодические дожди наиболее вероятны в западных и северных областях. На остальной территории - сухо.
В Киеве в четверг похолодает до +10 градусов, возможен дождь во второй половине дня.
По предварительным прогнозам, 8 ноября синоптическая ситуация существенно не изменится, а 9 ноября на севере снова потеплеет.
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