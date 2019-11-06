7 ноября на севере и западе закончится "апрельский рай", - синоптик Диденко

6 ноября, 2019, 10:35

В четверг, 7 ноября, на западе и севере Украины температура снизится до + 10 + 15

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"7 ноября в некоторых областях на севере и на западе "апрельский рай" немножко омрачается, температура снизится до + 10 + 15. На остальной территории еще будет оставаться высокая нобрьская температура: от +15 до + 22", - спрогнозировала Диденко.

Отмечается, что периодические дожди наиболее вероятны в западных и северных областях. На остальной территории - сухо.

В Киеве в четверг похолодает до +10 градусов, возможен дождь во второй половине дня.

По предварительным прогнозам, 8 ноября синоптическая ситуация существенно не изменится, а 9 ноября на севере снова потеплеет.