Зеленский поручил ввести назначения пенсий через приложение в смартфоне

5 ноября, 2019, 20:13

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

"Также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица", - говорится в сообщении.