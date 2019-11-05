Зеленский поручил ввести назначения пенсий через приложение в смартфоне
5 ноября, 2019, 20:13
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 г. ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский отметил, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.
"Также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица", - говорится в сообщении.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию .
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