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Espreso.tvОбществоЗеленский поручил ввести назначения пенсий через приложение в смартфоне

Зеленский поручил ввести назначения пенсий через приложение в смартфоне


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 г. ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года.

"Также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица", - говорится в сообщении.

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