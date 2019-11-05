Зеленский поручил Минэкономразвития до конца года начать подготовку к введению рынка земли

5 ноября, 2019, 19:02

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации. Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме", - сказал Зеленский во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады.

Так, до 31 декабря Минэкономразвития передать в Фонд госимущества Украины на приватизацию 500 госпредприятий.

Кроме того, министерство до конца 2019 должно продать на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

Зеленский также поручил разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business.

"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019", - сказал Зеленский.