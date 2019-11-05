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Espreso.tvОбществоЗеленский наградил 46 защитников Украины, из них 19 - посмертно

Зеленский наградил 46 защитников Украины, из них 19 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 46 военных государственными наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны, в том числе 19 из них - посмертно

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

В частности, президент наградил посмертно орденом "За мужество" II степени сержанта Андрея Горбаня, который вместе с двумя другими военными вывесил украинский флаг на терминале Донецкого аэропорта в 2014 году. Андрей Горбань погиб в ноябре 2014 года у 21-летнем возрасте.

Такой же наградой президент отметил погибшего в январе 2018 года в селе Пески Геннадия Вагеру.

Кроме того, президент наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени майора Валерия Бондаренко, погибшего в августе 2014 года в Новосветловке Луганской области.

Остальные военные получили ордена "За мужество" III степени (большинство - посмертно), медали "За воинскую службу Украине" и медали "Защитнику Отечества".

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