Йованович ответила на обвинения в поддержке Порошенко

5 ноября, 2019, 12:14

Экс-посол США в Украине Мари Йованович отрицает, что во время президентской кампании в Украине поддерживала Петра Порошенко и выступала против Владимира Зеленского

Об этом говорится в обнародованной стенограмме показаний Йованович в комитете по разведке Палаты представителей США, передает CNN.

Во время слушаний член Палаты представителей Марк Медоуз от Республиканской партии США заявил, что в американской делегации во время визита в Украину сложилось впечатление, что Йованович поддерживала бывшего президента Петра Порошенко.

Другой республиканец Джим Джордан изобразил Йованович как критика кандидата "реформатора" Владимира Зеленского, чья "кампания была направлена на то, чтобы побороть коррупцию".

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Йованович опровергла эти утверждения, сказав, что у нее не было личного интереса. Она рассказала, что ее миссия в Украине заключалась в достоверной оценке политической ситуации и представлении интересов США.

"Я думала, что время Порошенко прошло, потому что украинский народ был так зол на него, и нам нужно было приложить максимальные усилия, чтобы сработаться с Зеленским, чтобы это были крепкие двусторонние отношения", - заявила Йованович.

"Я думаю, вы знаете, с консервативной точки зрения, было много людей, которые думали, что мы знаем Порошенко, что нам с ним удобно, и так далее", - добавила она.