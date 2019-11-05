Великобритания на 3 года продолжит учебную операцию "Orbital" для украинских военных
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает пресс-служба ведомства.
"Мой недавний визит в район Донбасса прояснил не только расходы, которые несут поддерживаемые Россией сепаратисты, но и решимость, которую продемонстрировали украинские вооруженные силы в защите своей территориальной целостности. Именно поэтому мы продолжаем нашу учебную миссию в Украине еще на 3 года - чтобы мы могли учить еще тысячи украинских сотрудников и продолжать вносить изменения ", - заявил Уоллес.
Отмечается, что в прошлом году Великобритания расширила сферу действия операции, развернув учебные команды из Королевского флота и Королевских морских пехотинцев для проведения обучения для украинского флота, "который сталкивается с растущими угрозами в Азовском море".
- Операция "Orbital", обучающая миссия Великобритании в Украине, была организована после незаконной аннексии Крыма Россией. С начала операции "Orbital" в 2015 году британский персонал научил более 17 500 военнослужащих украинских вооруженных сил.
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