В Золотом-5 ранили 16-летнего подростка, - СММ ОБСЕ
Об этом сообщает штаб ООС со ссылкой на отчет ОБСЕ.
"1 ноября команда СММ уточняла сообщение о том, что 21 сентября 2019 парень (16 лет) получил ранение в результате огня из стрелкового оружия в н. П. Золотое-5 ("Михайловка"; неподконтрольный правительству). В больнице в н. п . Первомайск (неподконтрольный правительству) медработники сообщили о том, что 21 сентября 2019 года в больницу доставили парня, которому сделали операцию в связи с ранениями ребер в результате огня из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении миссии.
Отмечается, что, по словам медработников, в больнице парню также предоставлена психологическая помощь.
1 октября 2019 года мать парня и 5 соседей сообщили, что парень получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села.
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