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Espreso.tvОбществоВ США кот выбежал на поле во время футбольного матча и забежал в зачетную зону. Видео

В США кот выбежал на поле во время футбольного матча и забежал в зачетную зону. Видео

Кот выбежал на поле во время матча Национальной футбольной лиги между командами "Нью-Йорк Джайентс" и "Даллас Ковбойз"

Видео в Instagram обнародовала NFL.

Кот быстро пересек почти все поле, несколько раз нерешительно останавливался, но в итоге все же забежал в зачетную зону "Джайентс".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THERE'S A CAT ON THE FIELD And it's an absolute unit . -: #DALvsNYG on ESPN: NFL app // Yahoo Sports app

Публикация от NFL (@nfl)

 

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