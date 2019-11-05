В США кот выбежал на поле во время футбольного матча и забежал в зачетную зону. Видео
5 ноября, 2019, 15:14
Кот выбежал на поле во время матча Национальной футбольной лиги между командами "Нью-Йорк Джайентс" и "Даллас Ковбойз"
Видео в Instagram обнародовала NFL.
Кот быстро пересек почти все поле, несколько раз нерешительно останавливался, но в итоге все же забежал в зачетную зону "Джайентс".
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