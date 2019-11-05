В сервисных центрах МВД можно будет онлайн проверить наличие "блатных" номерных знаков

5 ноября, 2019, 13:19

Теперь можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию цифр

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В свободном доступе на сайте Главного сервисного центра МВД и сайтах всех региональных сервисных центров МВД появился перечень свободных платных номерных знаков. Для удобства пользователей они сгруппированы по стоимости и адресами территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии", - пояснили в МВД.

Отмечается, что алгоритм поиска свободных комбинаций платных номерных знаков, в зависимости от места регистрации автомобиля, следующий:

зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД

среди услуг выбрать "Номерные знаки: изготовление и хранение"

в категории "Дополнительный сервис" выбрать "Наличие платных номерных знаков"

на выбор будут предложены знаки по ценовому критерию и адресам, где они есть в наличии.

В МВД пояснили, что информация на сайте обновляется каждый день.

"Забронировать номерной знак пока невозможно, поэтому владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр. После этого необходимо с пакетом документов посетить сервисный центр МВД, в котором желаемый номерной знак в наличии. С собой владелец транспортного средства должен иметь те же документы, необходимые для регистрации (перерегистрации) транспортных средств ", - добавили в сервисном центре.